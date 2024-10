Fifa, 10 giornate squalifica a italiano Curto per razzismo

La Fifa ha squalificato per 10 giornate, ridotte a cinque, il difensore di proprietà del Como Marco Curto, ora al Cesena in prestito, per "comportamento discriminatorio" nei confronti dell'attaccante sudcoreano dei Wolverhampton Hwang Hee-chan.

L'episodio risale allo scorso luglio quando Curto, nel corso di una amichevole del club lariano a Marbella (Spagna) nel corso di un parapiglia successivo ad uno scontro di gioco - secondo i media britannici - avrebbe detto ad un compagno di squadra: "Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan".



