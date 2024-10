Eicma 2024 scalda i motori, manca un mese all'apertura

Eicma 2024 scalda i motori: manca infatti un mese esatto all'apertura al pubblico dell'Edizione numero 81 dell'Esposizione internazionale delle due ruote. Due giorni, il 5 e 6 novembre, saranno dedicati alla stampa e agli operatori del settore, il lato B2B della kermesse milanese, e poi da giovedì 7 a domenica 10 i padiglioni di Fiera Milano a Rho saranno aperti al pubblico.

Da record il numero di metri quadri occupati - anche in confronto agli anni pre-Covid - e, con il ritorno di marchi come BMW e Harley-Davidson, insieme alle conferme dei brand storici e di quelli più recenti, anche la partecipazione delle Case costruttrici - segnalano dall'organizzazione - è pressoché completa e da primato. Grande l'investimento organizzativo per rilanciare il palinsesto di spettacoli e i contenuti adrenalinici, espositivi e racing offerti dall'area esterna MotoLive. Tra le novità dell'edizione 2024, il biglietto pomeridiano, introdotto dall'organizzazione per agevolare i visitatori locali e per alleggerire la pressione mattutina ai tornelli, valido dalle 13.30 fino alla chiusura della manifestazione.



