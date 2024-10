A Vermezzo l'oscar del cavallo arabo di linea egiziana

Dal 12 al 13 ottobre le famiglie regnanti dei Paesi del Golfo si ritrovano a Vermezzo, nell'area metropolitana di Milano, al Cmv Royal Club per quello che è considerato l'oscar del cavallo arabo di linea egiziana o Asil, la più pregiata e rara, circondata da un alone definito 'magico'. La famiglia Morali ospiterà l'evento in uno dei centri più strutturati d'Europa: 50 ettari di verde, comfort e attrezzature per il tempo libero, storici impianti per gli sport equestri, servizi di qualità, il ristorante per le occasioni importanti. Il tutto immerso nel parco del Ticino a due passi da Milano.

'Le famiglie più importanti del mondo sono state in questa esclusiva location italiana alle porte di Milano - si legge nel comunicato degli organizzatori della manifestazione - Ogni anno le scuderie delle grandi famiglie e dinastie del Medio Oriente vi si recano per far competere i loro migliori cavalli che verranno giudicati per bellezza e eleganza dei movimenti, condotti dai migliori handler italiani e stranieri. Dalle scuderie del Qatar - conclude la nota - è in arrivo la famiglia Al Thani e quelle del principe di Saudi Arabia. Il migliore si aggiudicherà in premio un capolavoro unico di grande valore creato per l'occasione dalla scultrice Sara Forte, che sarà consegnato al vincitore'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA