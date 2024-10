Tutto esaurito a Palazzo Lombardia per i 100 anni della Radio

Tutto esaurito, con oltre 3.500 visitatori, oggi a Palazzo Lombardia, per la celebrazione dei 100 anni della prima emissione radiofonica in Italia. Al belvedere del 39esimo piano, per l'occasione, era presente RTL 102.5. L'emittente nazionale ha trasmesso da qui il palinsesto della giornata. Tra gli ospiti in collegamento anche Renzo Arbore e Gianni Morandi. A far gli onori di casa il presidente della Regione, Attilio Fontana. "Davvero una bella festa" ha detto il presidente. "La radio è rimasta e sempre rimarrà il principale mezzo di comunicazione e non avrà mai fine. La radio è informazione e divertimento. Un mix assolutamente eccellente".





