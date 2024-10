Tremila bici in corteo a Milano per 'Mille Mila Bici'

È stata un successo la seconda edizione di Mille Mila Bici, tra piazza Castello e viale Gadio, la pedalata nata da un'idea di Legambiente Lombardia con Milano in Bicicletta. In mattinata, secondo gli organizzatori, sono partite oltre tremila biciclette di tutti i tipi, dalle cargo bike familiari e per il lavoro (coordinate da CleanCities Campaign) alle bici da corsa degli sportivi della Federazione Ciclistica Italiana, dalle pieghevoli (quelle per l'intermodalità bici+treno) alle reclinate per le persone con disabilità, passando per le bici di tutti i giorni e alle tante bici di bambine e bambini che hanno partecipato all'evento con i loro genitori.

"Una grande festa della ciclabilità - afferma Legambiente - per ribadire la necessità di un cambio di passo nella mobilità individuale in ambiente urbano: meno veicoli motorizzati, più biciclette per ogni diversa esigenza, per tutte le età, le abilità e i generi".

Quest'anno i ciclisti hanno percorso i Bastioni, con un 'allungo' su corso Buenos Aires fino a Loreto: oltre due chilometri di corteo per chiedere più spazio in città per le persone e per la mobilità sostenibile. Prima della partenza sono state ricordate le vittime della strada in bicicletta scomparse a Milano, salutate con i campanelli dalla coalizione Città delle Persone.

Molti partecipanti hanno portato cartelli con la scritta 'Ciao Vittorio', alludendo alle recenti parole di Vittorio Feltri sui cittadini in bicicletta, "rimaste - sottolineano gli organizzatori - senza scuse o pentimenti".

La manifestazione è stata direttamente sostenuta da quattro assessorati del Comune di Milano (Ambiente, Mobilità, Sicurezza e Sport) e ha ricevuto il patrocinio di Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi, Coni Milano, Federazione Ciclistica Italiana Milano. Partner tecnici Atm, Decathlon, Dott e Share Radio, media partner Bikeitalia.it.



