Scompare medico del San Raffaele, ricerche della Polizia

Dallo scorso 3 ottobre non si hanno più notizie di un medico specializzando all'ultimo anno di cardiochirurgia all'ospedale San Raffaele. A denunciare la scomparsa di Davide Piccinali, 39 anni, di Brescia ma residente a Milano sono stati la madre e il fratello.

Come riporta oggi il quotidiano il Giorno, i primi a lanciare l'allarme sono stati i colleghi medici che venerdì mattina non l'hanno visto presentarsi al lavoro.





I familiari si sono recati con la Polizia di Stato nell'appartamento che Piccinali ha preso in affitto in via Clitumno, vicino a via Padova. Con le chiavi fornite dal proprietario dell'abitazione sono entrati trovando le stanze in ordine e le luci accese ma del 39enne nessuna traccia.



