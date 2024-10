Moto tamponata da auto sull'A7, muoiono centauro e il suo cane

Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre lungo il tratto pavese dell'autostrada A7 Milano-Genova. Mentre stava viaggiando lungo la carreggiata sud, tra i caselli di Bereguardo e Gropello Cairoli, nel Pavese, per cause ancora da accertare è stato tamponato da un'auto.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118: per il motociclista non c'è stato niente da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. E' morto anche il cane, che viaggiava con lui su un trasportino nella moto. Le due persone a bordo dell'auto, ferite non gravemente, sono state trasportate in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.



