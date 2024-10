Calcio: Nesta, complimenti al Monza ora cerchiamo vittorie

"Faccio i complimenti ai miei calciatori per il risultato di oggi, adesso spero di recuperare tutti gli assenti. So che i punti sono pochi, colpa nostra e non voglio trovare scuse. Dovevamo vincere con il Genoa, ora cerchiamo quei successi per migliorare la classifica": lo dice il tecnico del Monza Alessandro Nesta dopo il pari con la Roma.

La squadra biancorossa aveva deciso in autonomia di andare in ritiro per ritrovare compattezza prima della sfida. "Il ritiro non è stato punitivo, non credo a queste cose. La squadra ci tiene, ecco il motivo del ritiro. Il gruppo per me è quello giusto", spiega Nesta.



