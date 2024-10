A Senago intitolata un parco a Giulia Tramontano e Thiago

Il Comune di Senago, in provincia di Monza, ha deciso di dedicare un parchetto con area giochi per bambini a Giulia Tramontano e al figlio Thiago che portava in grembo quando è stata uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello il 27 maggio dello scorso anno nell'appartamento che condividevano nella cittadina brianzola.

"Un simbolo dell'amore che rifiuta la violenza di genere" lo ha definito la famiglia di Giulia, che non ha potuto essere presente ma ha inviato un messaggio.

"Questo parchetto - ha letto Sara, un'amica di Giulia - sarà il simbolo di una donna amata da tutti anche senza conoscerla, sarà il simbolo della vicinanza, della solidarietà e dell'affetto di una intera comunità e dell'amore che rifiuta la violenza di genere, dei bambini che hanno bisogno delle mamme e delle loro vite". La famiglia ha voluto ringraziare l'amministrazione, gli abitanti, le forze dell'ordine perché "sempre ci siete stati vicini al nostro immenso dolore e non avete dimenticato i nostri amatissimi Giulia e Thiago".

Il parco con panchine inclusive e giochi è stato pensato per avere un ricordo "che guardi anche al futuro" ha spiegato la sindaca Magda Beretta, che ha ringraziato la prefettura per la deroga sui tempi dell'intitolazione e ha annunciato che anche la casa rifugio in costruzione a Senago sarà dedicata a Giulia e Thiago.



