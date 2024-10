Truffava imprenditori in difficoltà, arrestato finto broker

Prometteva a imprenditori in difficoltà economica di sanare le loro posizioni nei confronti di istituti di credito, ma in verità non svolgeva alcuna operazione. Per questo Stefano Belotti, sedicente broker residente a Urago d'Oglio nel Bresciano, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza e si trova ai domiciliari.

Indagato l'avvocato del Foro di Brescia Stefano Orlandi - difensore dello stesso broker - per il quale il gip Gaia Sorrentino ha disposto la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione forense per nove mesi. Per il gip: "Belotti trae dall'illecito la principale fonte di profitto". A fronte dell'impegno di risolvere i problemi economici degli imprenditori, il broker aveva ricevuto il pagamento di parcelle e in un caso avrebbe anche minacciato il suo interlocutore per ottenere il denaro. Complessivamente avrebbe incassato un milione di euro che ha dirottato su conti all'estero in Germania e Lussemburgo.

Con l'arresto è scattato anche il sequestro di 435mila euro oltre a due vetture di lusso, una moto, orologi di lusso e 18mila euro in contanti che aveva in casa. Belotti avrebbe più volte utilizzato anche finti contrassegni dei corpi di Polizia e un finto tesserino della Camera dei deputati



Riproduzione riservata © Copyright ANSA