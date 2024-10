Ragazza denuncia violenza sessuale dopo appuntamento su app

Una studentessa universitaria di 21 anni, cinese ma residente in Italia, è stata soccorsa questa mattina intorno alle 8 in piazzale Bottini, dove si trova la stazione di Lambrate, a Milano da dove ha chiamato la Polizia chiedendo aiuto. Sul posto è giunto anche il 118 che, dopo che ha riferito di essere stata violentata, l'ha inviata alla clinica Mangiagalli specializzata in questo genere di reati.

Secondo quanto si è appreso la 21enne avrebbe incontrato ieri sera a Milano un ragazzo conosciuto su una app di incontri, e dopo aver passato la serata in sua compagnia lo avrebbe seguito nel luogo dove alloggiava. Per chiarire cosa sia successo dopo sono in corso indagini da parte della Questura.



