Nel Milanese inaugurata una nuova caserma dei carabinieri

Si è svolta stamani l'inaugurazione della nuova sede della Tenenza dei carabinieri di Cassano d'Adda (Milano), alla presenza del sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni, del sottosegretario al Miur, Paola Frassinetti, e delle autorità locali.

Durante la cerimonia, il comandante interregionale carabinieri Pastrengo, generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta, ha sottolineato che "nel corso degli anni la Tenenza è diventata un punto di riferimento per i cittadini, operando con dedizione per prevenire ogni forma di illegalità. Con il trasferimento nella nuova sede, la Tenenza dei carabinieri potrà contare su una struttura moderna e all'avanguardia, in grado di offrire spazi più ampi e adeguati sia per il personale che per i cittadini che vi si rivolgeranno".

La presenza dei carabinieri a Cassano ha radici lontane: "Il primo comando - si legge in una nota - fu istituito nel 1959 con la creazione di una Tenenza. Tra i suoi militari c'erano il maresciallo ordinario Michele Campagnolo, l'appuntato Pietro Lia e il carabiniere ausiliario Federico Tempini che, quarantacinque anni fa, il 9 ottobre 1979, rimasero vittime del dovere in un vile agguato a Liscate (Milano), durante un controllo alla circolazione stradale".

La nuova tenenza "si inserisce in un piano più ampio di rafforzamento delle forze dell'ordine nella provincia di Milano - affermano i carabinieri - che mira a potenziare il controllo del territorio e a rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini, in un momento in cui la prevenzione dei reati rappresenta una priorità".



