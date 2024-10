Milano Wine Week apre con un brindisi da record

Oltre quattromila persone hanno alzato i calici oggi, al CityLife Shopping District, per celebrare l'inizio della settima edizione della Milano Wine Week, l'evento dedicato all'Industry del vino, ai suoi protagonisti e ai consumatori. La manifestazione si sviluppa in 9 giorni dal 5 al 13 ottobre in alcune delle location più suggestive della città, come Palazzo Bovara, Palazzo Castiglioni, Teatro Manzoni e i Dazi Milano, location storica all'Arco della Pace. Fitta l'agenda degli appuntamenti, come ricordano gli organizzatori "tra walk-around tasting, masterclass ed eventi dove il vino si contamina con la musica, il design, il fine dining e l'arte. Organizzato in collaborazione con Carrefour Italia e dal Consorzio dell'Asti DOCG, Sparkling Wine Partner del brindisi inaugurale, dopo 7 edizioni, il taglio del nastro è diventato un vero e proprio rito che attira l'attenzione di un numero sempre maggiore di milanesi che da anni seguono la manifestazione".

L'evento del brindisi inaugurale, presentato da Paolo Piva - voce di Radio RDS - ha visto la partecipazione di Federico Gordini, padrone di casa, nonché presidente di Milano Wine Week e di Lorenzo Cafissi, Head of Beverage & Home Care & Personal Care di Carrefour Italia.



