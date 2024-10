Regione Lombardia, Belvedere aperto per celebrare 100 anni di Radio

Un'apertura speciale di Palazzo Lombardia per celebrare il centenario della prima emissione radiofonica in Italia. Per questo domani, domenica 6 ottobre, il belvedere del 39esimo piano del grattacielo che ospita la Regione si trasformerà in un grande studio radiofonico dal quale trasmetterà i propri programmi l'emittente nazionale RTL 102.5.

"Milano - ha commentato il presidente Attilio Fontana - è la capitale italiana della comunicazione e dell'informazione, giusto dunque celebrare una giornata che assume simbolicamente un significato davvero importante".

L'apertura al pubblico è prevista dalle ore 10 alle ore 18 con prenotazione obbligatoria sul sito della Regione Lombarda nella sezione 'eventi'.



