La Russa a Milano, 'il ricordo di Norma Cossetto non morirà mai'

"La memoria sulla tragedia di Norma Cossetto non morirà mai". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa partecipando, a Milano, alla commemorazione in ricordo della studentessa seviziata e gettata in una foiba dai partigiani titini il 5 ottobre del 1943 e insignita nel 2005 della Medaglia d'oro al merito civile alla memoria.

Nel corso di una cerimonia nei giardini a lei intitolati, in via Einstein, alla presenza delle associazioni degli esuli istriano-dalmati e d'arma, e di esponenti di Fdi e Lega, La Russa ha detto che "con lei ricordiamo tutti quegli italiani che allora costretti a scappare non sono stati accolti dai loro stessi connazionali. Ci dobbiamo inchinare di fronte a queste persone per troppo tempo dimenticate".

"È invece quasi come in una beffa noi dell''Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - ha affermato il presidente milanese, Claudio Giraldi - siamo stati sfrattati dal Comune di Milano nel maggio di quest'anno, senza motivo, eppure abbiamo anche un piccolo museo nella nostra sede, e 1.500 volumi che parlano della nostra terra a disposizione di tutti".



