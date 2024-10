Cercatore di funghi cade in un dirupo e muore in Liguria

E' morto a 57 anni cadendo in un dirupo in provincia di Genova un cercatore di funghi proveniente da San Giuliano Milanese. L'incidente questa mattina intorno alle 9.

L' allarme è stato dato da un amico che ha assistito alla caduta nei boschi di Barbagelata, nell'entroterra di Chiavari.

Sul posto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e l'elicottero che ha calato un medico del 118 per stabilizzare l'uomo.

I tentativi purtroppo non hanno avuto esito e sono iniziate le difficili operazioni per recuperare la salma. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Chiavari competente per territorio.



