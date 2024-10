Alla festa del salame anche una focaccia di 8 metri quadrati

Alla festa del Salame di Cremona è arrivata una 'installazione' da gustare, ovvero una focaccia di otto metri quadrati farcita con più di sei chili di salame Milano realizzata dall'Associazione Panificatori di Confcommercio Cremona.

A farcire la focaccia sono stati gli studenti dell'istituto Alberghiero Einaudi, indirizzo in Enogastronomia. Giusto il tempo di una foto per svelare l'installazione e poi la focaccia è stata offerta ai visitatori della manifestazione in programma fino a domani, domenica, nel centro di Cremona.



