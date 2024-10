A Milano la Polizia arresta 2 ladri d'auto subito dopo il furto

Li hanno seguiti, visti rubare un'auto e infine li hanno arrestati. La polizia a Milano ha bloccato due uruguaiani di 29 e 63 anni con l'accusa di furto aggravato in concorso, il più anziano anche per resistenza a pubblico ufficiale visto che ha reagito con un cacciavite contro gli agenti.

Dopo una serie di indagini, mercoledì scorso i commissariati Comasina e Greco Turro hanno organizzato un appostamento a Mesero, nel Milanese, dove vivono i due uomini che erano ritenuti colpevoli di un furto d'auto vicino a un centro commerciale in zona Bicocca. Alle 8 il 63enne è entrato con un'auto in un cortile condominiale di via San Bernardo, poi è uscito e si è seduto nei sedili posteriori della macchina guidata dal più giovane.

I due sono arrivati in via Lombardi, nell'estrema periferia ovest di Milano intorno alle 10 e qui il 63enne con un cacciavite ha scassinato il vano motore di una vettura, con una centralina ha aperto lo sportello, è salito a bordo ed è andato a parcheggiarla in un cortile condominiale a Cusago, sempre nel Milanese. Ad aspettarlo fuori in auto c'era il complice. Quando l'uomo è uscito dal cancello la polizia ha arrestato entrambi.





