Sala, sulla revoca dell'Ambrogino a Fedez decida il Consiglio

Dopo l'inchiesta tra le tifoserie a Milano c'è, tra i consiglieri comunali, chi ha chiesto al sindaco Giuseppe Sala di revocare l'Ambrogino d'oro, cioè la massima onorificenza del Comune, a Fedez che lo ha ricevuto con la moglie Chiara Ferragni nel 2020. Anche se Fedez non risulta indagato nella vicenda.

"Decidano loro, i consiglieri, io sugli Ambrogini non sono tenuto e non voglio intervenire - ha replicato Sala a margine delle celebrazioni per i 164 anni della fondazione della Polizia locale -. Io ho detto più volte che lo assegnerei in modo molto diverso".

"Il Consiglio comunale decide ed è eventualmente anche il Consiglio che deve affrontare queste cose", ha concluso.



