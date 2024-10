Rapina con una mazza a un giovane per la bici, arrestati 2 minori

Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri, uno ad Agrate Brianza (Monza) e uno a Milano, con l'accusa di aver aggredito un giovane a pugni e con una mazza da baseball, per poi rapinarlo della bicicletta, lo scorso 2 agosto nel parco "Aldo Moro" di Agrate Brianza.

La misura cautelare ai domiciliari, per entrambi, è stata firmata dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Milano. Il 19 agosto scorso i carabinieri aveva già arrestato un terzo aggressore, 18enne, anche lui ai domiciliari con l'accusa di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso.

Quel pomeriggio, secondo la ricostruzione dei militari, un 25enne della Costa d'Avorio era stato avvicinato da tre giovani nel parco, mentre era in sella alla propria bicicletta. Dopo averlo bloccato i tre lo avevano aggredito colpendolo prima con un pugno al volto e, una volta a terra, con una mazza da baseball. I tre gli avevano poi portato via la bici ed erano fuggiti. Grazie anche all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, i carabinieri sono risaliti al maggiorenne del gruppo e poi ai due minori.



