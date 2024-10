Mantovani (Humanitas), preoccupano le sigarette elettroniche

"La comunità scientifica è molto preoccupata per quello che sta succedendo con le sigarette elettroniche": lo ha detto Alberto Mantovani, professor emerito di Humanitas University e direttore scientifico di Irccs Istituto Clinico Humanitas, durante il quinto congresso internazionale 'Healthy Lifespan - Positive nutrition, antiinflammation diet, physical activity and sport' organizzato dalla Fondazione Paolo Sorbini e promosso da Enervit e Technogym, a Palazzo Mezzanotte a Milano. "Secondo il British Medical Journal ci sono un milione di persone in più che prima non fumavano e che ora usano le sigarette elettroniche" ha aggiunto Mantovani, parlando anche di "preoccupazione" per i sapori che vengono usati per aromatizzare le sigarette che "attirano i bambini".



