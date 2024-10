Luca Di Leo nuovo direttore della comunicazione di Brembo

Brembo ha nominato Luca Di Leo come nuovo chief communication officer.

Di Leo, dopo 15 anni come reporter e caporedattore, è entrato a far parte del gruppo Barilla nel 2012 come responsabile delle relazioni con i media e ha successivamente assunto crescenti responsabilità. Nel 2021 ha assunto il ruolo di head of global communications di Ferrero International in Lussemburgo, dove ha progettato e implementato la prima campagna di comunicazione aziendale globale dell'azienda e ne ha rinnovato la strategia di comunicazione digitale. Dal 2020 è anche direttore scientifico presso l'European institute of innovation for sustainability con sede a Roma.

Nel suo ruolo come nuovo chief communication officer di Brembo, Luca Di Leo riporta al presidente esecutivo Matteo Tiraboschi.



