Gioielliere abusivo in centro a Milano, sequestro milionario

Il titolare di una gioielleria nel pieno centro di Milano, specializzata nella compravendita di gioielli antichi, è stato denunciato per attività abusiva dalla guardia di finanza che ha sequestrato preziosi per due milioni di euro.

I militari del Secondo Nucleo Operativo Metropolitano hanno infatti scoperto che da anni l'uomo non era più iscritto nel registro istituito presso l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), che è obbligatorio per legge ai fini dell'esercizio dell'attività di compravendita di oro ed oggetti preziosi, ed è una delle misure preventive di antiriciclaggio.

Al termine degli accertamenti il titolare del compro oro di lusso abusivo è stato denunciato e l'autorità giudiziaria ha emesso un decreto di perquisizione nel negozio dove sono stati trovati e sequestrati 388 preziosi fra gioielli antichi e orologi di pregio per un valore di due milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA