Cent'anni di radio italiana, concerto al museo della Scienza

A un secolo esatto dalla prima radiotrasmissione italiana, al museo della Scienza e della Tecnologia risuonerà il quartetto n.1 di Haydn che fu eseguito in diretta all'inaugurazione della radiofonia nel nostro Paese.

Si aprirà così domenica prossima alle 17 'Onde sonore' un tris di appuntamenti dell'orchestra Sinfonica di Milano che rientrano nelle celebrazioni per i 100 anni della radio italiana e i 150 dalla nascita del suo inventore Guglielmo Marconi, di cui il museo della Scienza conserva reperti e documenti.

Il concerto del quartetto di solisti dell'orchestra Sinfonica, che sarà trasmesso in diretta su Radio 3 e presentato da Guido Barbieri, oltre alla composizione di Haydn, include la prima assoluta di Musica trasparente, commissionato dall'orchestra a Nicola Campogrande. L'undici ottobre alle 20, con replica domenica 13 alle 16, all'auditorium di largo Mahler sarà l'intera orchestra ad essere impegnata in concerto con la prima italiana di Cinque modi per aprire un concerto di Campogrande, seguita dal concerto per violino e orchestra in Re maggiore di Beethoven con la solista Francesca Dego e la Sinfonia n. 1 di Cajkovskij, sul podio Diego Ceretta.

Appuntamento finale il 9 novembre sempre in auditorium alle 16, con 'Crescendo in musica: Onde magiche' rivolto ai più piccoli con la Sinfonica diretta da Giulio Arnofi, con la regia curata da Giorgio Pesenti, in collaborazione con la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.



