Boccia: portavoce Fininvest, 'Berlusconi mai saputo delle foto'

'La notizia è destituita di qualsiasi fondamento. La famiglia Berlusconi non è mai stata a conoscenza del servizio fotografico in questione. E comunque non è sua prassi intervenire sulle scelte editoriali delle redazioni del Gruppo'. È quanto riferisce un portavoce di Fininvest, interpellato dall'ANSA, dopo quanto emerso nella puntata di ieri sera, 3 ottobre, a Piazza Pulita.

La precisazione riguarda le dichiarazioni di Maria Rosaria Boccia che, rispondendo a una domanda, ha affermato che la famiglia Berlusconi era informata della presenza di un servizio fotografico, proposto al settimanale 'Chi', che l'avrebbe ritratta in compagnia dell'allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. 'Sì, erano informati. L'ho saputo da un consigliere', ha detto Boccia, precisando che si trattava di un consigliere di Sangiuliano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA