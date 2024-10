Autonomia: A. Fontana, Sala distratto, riforma a costo zero

"La domanda del Sindaco Sala sul costo dell'Autonomia ha già avuto risposta nell'aula del Senato dal Ministro Giorgetti: 'L'autonomia differenziata non ha ricadute sui conti'. Forse Sala non ha letto i giornali di qualche giorno fa. Oppure, più probabilmente, il Sindaco ripropone la consueta tattica che la sinistra usa per depistare dal punto centrale della riforma Calderoli e del Titolo V della Costituzione, e cioè che l'Autonomia è piena assunzione di responsabilità da parte delle regioni e dei suoi amministratori a costi invariati per lo Stato". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulle affermazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in tema di autonomia.

"Il meccanismo - aggiunge il governatore - è oliato: si ripete continuamente una affermazione superficiale e non veritiera, finché nel rumore di fondo del dibattito politico possa affermarsi come una verità incontestabile. Siamo alle solite. Sono certo che il mio amico ed esperto Sindaco di Milano abbia anche letto un altro passaggio dell'intervento di Giorgetti in Senato dedicato al federalismo: 'per me il federalismo è l'introduzione del principio di responsabilità in ogni livello e quindi efficienza e risparmio di spesa, non fonte di maggiore spesa'".

"Infine, da ieri è iniziato il negoziato sulle materie 'no Lep' che per definizione non spostano un euro. E' il momento di iniziare a parlare seriamente della realtà e delle funzioni amministrative che da subito possono aiutarci a lavorare più efficacemente per i nostri cittadini".



