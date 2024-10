Winners cup, giovani pazienti oncologici dall'Europa a Milano

FC Internazionale Milano scende di nuovo in campo per la quinta edizione della Winners Cup, il torneo di calcio dedicato ai pazienti adolescenti dei reparti di oncologia pediatrica che si svolgerà sabato 5 ottobre presso il centro sportivo Sandro Pertini di Cornaredo.

La due giorni inizierà domani con l'accoglienza delle 17 squadre arrivate da tutta Italia e da sei altri Paesi europei: Germania, Francia, Belgio, Grecia, Olanda e Spagna. I giovani protagonisti saranno 12 per ognuna delle 16 squadre miste: più di 200 ragazze e ragazzi di età compresa tra 15 e 20 anni, accomunati dalla passione per lo sport e dall'essere, o essere stati, in cura presso uno dei circa trenta centri di oncologia pediatrica italiani ed europei coinvolti. Subito dopo il torneo i ragazzi saranno accompagnati allo stadio San Siro di Milano per assistere alla partita Inter-Torino.

"Sono particolarmente orgoglioso di questa attività, che rappresenta al meglio la capacità dello sport di unire le persone e di fornire sostegno e grande motivazione", ha detto Javier Zanetti, vicepresidente del club nerazzurro. "È molto importante per l'Inter potersi fare portavoce del meraviglioso lavoro delle associazioni che ogni giorno si impegnano per il futuro di questi ragazzi".

L'evento è stato organizzato da Inter, grazie alla sinergia con il partner Bper, nonché dal Csi Milano e dal Gruppo di Lavoro Adolescenti dell'Aieop, con il supporto di Fondazione Bianca Garavaglia, di Fiagop e di Siope.

"La Winners Cup è molto più di un semplice torneo di calcio: è un simbolo di vicinanza, forza e speranza per questi giovani che stanno affrontando sfide impegnative", ha affermato Serena Morgagni, responsabile Direzione Communication di Bper.

Dalla prima edizione nel 2017, la Winners Cup ha raccolto nel tempo la partecipazione di oltre mille giovani malati di tumore.





