Tentato omicidio nel Varesotto, uomo ferito alla gola

Tentato omicidio a Lisanza, frazione di Sesto Calende (Varese), dove un uomo è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco alla gola. Quello che a tutti gli effetti sembrerebbe un regolamento di conti si è verificato poco prima delle 18 di oggi sulla spiaggia del Pobi, non lontano dal luogo del naufragio della Gooduria costato la vita a quattro persone.

Pochissimi i dettagli che trapelano sinora. Secondo quanto accertato, un uomo avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco colpendo al collo in modo grave un altro uomo. Il ferito, nato in Italia ma con origini straniere, è riuscito a chiedere aiuto agli operai che stavano lavorando in un vicino cantiere navale.

La macchina dei soccorsi si è immediatamente messa in moto. In posto sono arrivate ambulanza e automedica ed è atterrato l'elisoccorso. Le condizioni del ferito sono gravi: è stato intubato e trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del Comando provinciale di Varese che, muniti di giubbotto antiproiettile (come precisato da alcuni testimoni) hanno subito iniziato le ricerche dell'uomo che ha sparato la cui identità è al momento sconosciuta, così come ignote sono le cause dell'accaduto. Anche se la zona boschiva circostante da alcuni mesi sarebbe teatro di spaccio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA