Nuova stagione per Opera Liquida, compagnia del carcere milanese

Nuova stagione per Opera Liquida, compagnia teatrale composta da detenuti ed ex detenuti attori del carcere di Opera di Milano, che si apre alla città. Ricco il programma di ottobre della rassegna 'Opera Liquida: nuovi sentieri', ideata nell'ambito di 'Milano è Viva nei quartieri', del Comune di Milano.

Il programma inizia con 'Extravagare. Rituale di reincanto' drammaturgia e regia di Ivana Trettel. Lo spettacolo approfondisce la civiltà della Grande Madre, società non belligerante, vissuta più di ventimila anni in perfetta parità dei generi, dedita alla ricerca di cultura e bellezza. Lo spettacolo va in scena il 4 ottobre alle19.30 nel Teatro PuntozeroBeccaria dell'Istituto Penale per Minori Cesare Beccaria e il 15 ottobre alle ore 20.30 presso il Pacta Salone.

Il 12 e il 13 ottobre, negli spazi del Teatro Fontana, la regista Ivana Trettel conduce, in parte affiancata da Vittorio Mantovani, storico attore ex detenuto della compagnia, un seminario intensivo ad accesso gratuito dal titolo "Il metodo di Opera Liquida: un approccio artistico al teatro in carcere", in partnership con Teatro Fontana-Elsinor Centro di produzione teatrale.

Il 24 ottobre Opera Liquida accoglierà nel teatro della Casa di reclusione Milano Opera, 'Antigone' della Compagnia Puntozero, composta da giovani detenuti e non dell'Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria. Lo spettacolo offre molti spunti di riflessione nel testo e nella messa in scena della compagnia, composta anche da giovani che la legge, tema portante della tragedia, l'hanno vissuta letteralmente sul proprio corpo.





