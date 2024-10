Msd, Int e Polimi insieme per la cura del paziente oncologico

Ottimizzare i processi di presa in carico precoce e di gestione del paziente per raggiungere una diagnosi tempestiva della malattia e migliorare l'assistenza del paziente con tumore al polmone, grazie anche al supporto di strumenti innovativi e digitali, come la telemedicina. Sono questi gli obiettivi del progetto 'L'importanza del partenariato pubblico-privato nella gestione del paziente oncologico', che ha visto la collaborazione di MSD Italia, Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e la School of Management del Politecnico di Milano.

"La crescente complessità del contesto sociale, economico e sanitario in cui operiamo e le innumerevoli sfide legate alla salvaguardia della salute, richiedono un approccio sinergico e innovativo che coinvolga il settore pubblico quanto quello privato. La partnership che presentiamo è essenziale per garantire quell'accesso alle cure sempre più completo, equo e di qualità di cui le persone necessitano" ha commentato Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di MSD Italia.

"I risultati hanno confermato il ruolo centrale dell'Istituto come centro di eccellenza, anche per l'accesso facilitato e rapido dei pazienti al percorso di cura" ha osservato Paolo Locatelli, Responsabile Scientifico dell'Osservatorio Sanità Digitale della School of Management del Politecnico di Milano.

Anche secondo Carlo Nicora, Direttore generale Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, "è evidente la necessità di partnership tra varie entità, pubbliche e private, che permettano di esplorare approcci innovativi" e il rapporto pubblico-privato "non è da intendersi solo a livello finanziario", ma anche come "contaminazione culturale e di obiettivi".



