Milano-Cortina: ecco i prezzi dei biglietti, partono da 30 euro

Si apre ufficialmente la vendita dei biglietti per Milano-Cortina. Per i Giochi Olimpici invernali (6-22 febbraio 2026) - apprende l'Ansa - i prezzi partiranno da 30 euro, oltre il 20% sarà sotto i 40 e più della metà (57%) sarà inferiore ai 100 euro. I biglietti per le gare saranno in vendita da febbraio, da oggi è possibile registrarsi alla piattaforma ticketing ufficiale (tickets.milanocortina2026.org), per garantirsi una finestra temporale prioritaria per acquistare un biglietto nella prima fase di vendita. Attraverso un sorteggio verrà stabilito quando sarà il turno d'acquisto di ciascun utente.



