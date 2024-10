Maltempo a Milano, per forti piogge chiuse due strade

Forti piogge hanno caratterizzato l'alba di oggi a Milano, dove in un'ora, secondo quanto riferito dal Comune, sono caduti circa 40 millimetri di pioggia causando disagi alla circolazione e qualche preoccupazione per il livello del Lambro. In prima mattina però la situazione è già in fase di normalizzazione, non si registrano né feriti né persone soccorse.

I Vigili del fuoco hanno effettuato alcune uscite per allagamenti di cantine, e la Polizia Locale ha chiuso parzialmente via Ondina Valla, in zona Romolo, e via Vittorini, a Ponte Lambro, nella periferia Est, per allagamento. Anche in via Pompeo Leoni, in zona Sud, l'acqua era risalita dai tombini ma l'azione delle pompe ha eliminato, almeno per il momento, il problema. Nessun sottopasso è stato chiuso. Il fiume Lambro, salito rapidamente di un metro, si è poi stabilizzato. Il Seveso al momento non sarebbe critico.

Timori per il meteo che al momento prevede precipitazioni medie ma continue fino a sera.

"Pur in assenza di allerta da Regione Lombardia, forti piogge su Milano tra le 6 e le 7, da est a ovest, soprattutto nella parte centrale e nord della città", ha scritto sulle sue pagine social l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli.



