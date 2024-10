Il sindaco: 'Morata abiterà a Corbetta', e il bomber cambia casa

Un'esultanza social del sindaco di Corbetta, paese dell'hinterland milanese, obbliga l'attaccante del Milan Alvaro Morata a cambiare subito casa. "Il campione è un nostro nuovo concittadino. Here We Go! Il bomber del Milan - ha scritto in un post il primo cittadino Marco Ballarini - sta ultimando le pratiche per il trasferimento nelle sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città. Sono un tifosissimo dell'Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta!".

Messaggio accompagnato dalla foto dell'attaccante con tanto di maglia e la scritta 'Corbetta'. Infastidito lo spagnolo che non ha per nulla apprezzato il gesto del sindaco, poiché cercava solo un po' di riservatezza. "Egregio signor sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente - la risposta social di Morata - non possiedo alcun bene di valore, l'unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiare casa nell'immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini". A quel punto il sindaco in una storia ha scritto 'ciao ciao' assieme alla bandiera dell'Inter.



