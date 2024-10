Filippo Grazioli non è più il direttore creativo di Missoni

Missoni annuncia in una nota che Filippo Grazioli lascia il suo incarico di Direttore Creativo della maison "per dedicarsi a nuove sfide creative ed artistiche".

"È stato un onore e un privilegio far parte di Missoni. Sono orgoglioso dei traguardi raggiunti e delle esperienze condivise con tutto il team. Ora sono pronto ad affrontare nuove sfide ed esplorare nuove frontiere" ha dichiarato Grazioli. "Siamo grati a Filippo per il suo apporto e la dedizione dimostrata.

Guardiamo al futuro con fiducia continuando il nostro percorso di crescita all'insegna dell'innovazione e della qualità, nel rispetto della nostra forte identità" ha aggiunto Livio Proli, CEO del brand di Sumirago.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA