Atalanta: Hien verso il recupero

L'emergenza in difesa dell'Atalanta, dopo gli infortuni di Berat Djimsiti e Odilon Kossounou in Champions a Gelsenkirchen contro lo Shakhtar, potrebbe rientrare col recupero di Isak Hien. Lo svedese, fuori da due partite per postumi distrattivi all'adduttore lungo sinistro, s'è allenato da solo al mattino a Zingonia e se ritornerà in gruppo domani potrebbe partire titolare sabato contro il Genoa.

Djimsiti e Kossounou, usciti ieri sera per problemi rispettivamente all'anca e alla coscia sinistra, non sono invece ancora tornati in campo e sono in attesa di diagnosi. Gian Piero Gasperini tornerà al tridente d'attacco De Ketelaere-Retegui-Lookman.

Dietro, se non rientra Hien, De Roon giocherà al centro con Godfrey e Kolasinac. Sulle corsie, sempre out Ruggeri per problemi al ginocchio sinistro, conferma per Bellanova e Zappacosta. Pasalic farà coppia con Ederson in mediana; non ancora previso Rui Patricio in porta al posto del titolare Carnesecchi.



