Torino: Adams 'l'Inter è molto forte ma calcio è pazzo'

"A Milano contro l'Inter ci aspetta una partita difficilissima, affronteremo una squadra di caratura mondiale e stanno bene: eppure il calcio è pazzo, non si sa mai cosa può succedere": l'attaccante del Torino Ché Adams si proietta verso la prossima gara della squadra di Roberto Vanoli, impegnata nell'anticipo del sabato contro i campioni d'Italia in carica.

"Non mi aspettavo di avere questo impatto, sono molto felice e sto studiando l'italiano - aggiunge in un centro commerciale di Grugliasco (Torino), dove il club ha presentato la terza maglia -. Rispetto all'Inghilterra non ci sono grandi differenze, se non lo stile delle squadre: si gioca molto difensivamente, mi sembrano quasi delle partite a scacchi".





