Sgomberato di nuovo il centro sociale Casa Loca

Personale della Questura di Milano ha sgomberato il centro sociale Casa Loca in viale Sarca, recentemente occupato da persone senzatetto che vivevano in uno stabile in via Fracastoro, andato in fiamme nei giorni precedenti.

Lo sgombero ha riguardato una decina di persone, mentre fuori si sono radunati circa 20 esponenti del movimento per la casa.

Le operazioni, riferisce la Questura, si sono svolte senza tensioni. Lo stabile - occupato ormai una ventina d'anni fa dal collettivo Ya Basta!, sulla scia del movimento internazionalista e no global - era già stato sgomberato il 4 agosto.



