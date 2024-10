Ha avuto ripercussioni anche sui treni in arrivo e in partenza a Milano Centrale, con ritardi e cancellazioni il guasto alla linea ferroviaria tra Roma Termini e Roma Tiburtina.

Il ritardo maggiore è di 260 minuti di due convogli provenienti da Lecce mentre si registrano alcune cancellazioni per Napoli e Salerno. Tra i passeggeri qualche malumore ma non le file viste nella Capitale di passeggeri in coda per avere informazioni.



