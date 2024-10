Nasce Milano Film Fest, Claudio Santamaria direttore artistico

Claudio Santamaria è il direttore artistico del Milano Film Fest, un nuovo festival dedicato ai vari volti dell'audiovisivo, dal cinema alle serie tv fino alla fotografia, la cui prima edizione si terrà dal 3 all'8 giugno 2025.

Ideata dalla Fondazione Milano Film Fest, che unisce quattro realtà cittadine - Il Cinemino, Esterni, Fondazione Dude e Perimetro - la rassegna raccoglie l'esperienza ventennale del Milano Film Festival e si terrà nei cinema, teatri, piazze e vie della città, con un programma di proiezioni, concorsi internazionali, eventi speciali con anteprime, focus su serie tv e fotografia, per uno sguardo completo sul cinema di oggi e domani che promuova diversità e innovazione.

Il programma della prima edizione prevede un concorso internazionale per lungometraggi e uno per corti; una sezione di anteprime internazionali e due focus: uno sulle serie tv con il ritorno dei Serial Awards e uno sulla fotografia. All'inizio del 2025 sarà lanciata una call indirizzata a tutte le realtà cittadine che potranno iscrivere il loro evento all'interno del Film Fest.

"Sarà - annuncia Claudio Santamaria - un festival trasversale, inserito nella città, dall'ambizione internazionale. Milano è una città con eventi che attirano persone da tutto il mondo: pensiamo che anche il cinema debba essere celebrato in tutte le sue forme. Avrà la forza di un festival per tutti, eventi cinematografici in centro e anche nei quartieri e nelle periferie come "scintille" sparse per la città. Anche un festival glamour così come lo è Milano, che ha una bellezza discreta, nascosta, che sa di essere dirompente.

Stiamo lavorando affinché ci siano questi elementi, e la mia presenza - spiega in conferenza, oggi a Milano - è anche un modo per richiamare l'attenzione di colleghi, amici, attori e registi. Sarà un festival capace di interrogarsi sui nuovi linguaggi, sui temi caldi del vivere contemporaneo, ma anche sui nuovi gusti del pubblico".

"Questo progetto, con la sua formula diffusa e - aggiunge l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi - la sua capacità di portare il meglio del cinema, delle serie tv e della fotografia in tutti i quartieri della città, incarna il nostro impegno nel rendere spettacolo e cultura accessibili a tutti. La direzione artistica di Claudio Santamaria e la collaborazione di realtà cittadine d'eccellenza, in particolare ci permetteranno di celebrare l'innovazione e la diversità del mondo dell'audiovisivo, coinvolgendo l'intera comunità milanese in un'esperienza diffusa e coinvolgente".



