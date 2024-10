Malore dopo una lite, 78enne muore dopo partita a carte

Coinvolto e forse colpito durante una lite, si è sentito male ed è morto dopo il ricovero d'urgenza in ospedale. È successo a Legnano (Milano), la vittima è un anziano di 78 anni.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia ieri pomeriggio, al centro sociale Pertini-Il Salice in via dei Salici sarebbe scoppiata una lite per futili motivi tra l'uomo e un altro avventore durante una partita a carte. Durante la lite i due sarebbero venuti alle mani, gli agenti della Polizia di Stato stanno ora cercando di accertare se il 78enne sia stato colpito da un pugno oppure no.

Certo è che il 78enne ha accusato un malore morendo poche ore dopo il ricovero in ospedale. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha già disposto l'autopsia mentre la scientifica ha già effettuato alcuni sopralluoghi.

Gli inquirenti sono al lavoro per rintracciare tutti i presenti al momento della lite e raccoglierne le testimonianze.





