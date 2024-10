Il premio Gianni Brera 2024 Glgs-Ussi va a Carlo Verdelli

È Carlo Verdelli, opinionista e scrittore, ex direttore di numerose testate, il vincitore del Premio Gianni Brera, il più prestigioso tra i riconoscimenti giornalistici assegnati ogni anno dal Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi (Glgs-Ussi Lombardia). I premi verranno consegnati lunedì 28 ottobre a Milano.

Un nuovo premio giornalistico è stato introdotto per onorare la memoria di Gianni Mura, grande inviato, opinionista e scrittore scomparso nel 2020. Il Consiglio Direttivo lo ha assegnato a Massimiliano Castellani, scrittore di sport e caporedattore ad Avvenire. Novità anche fra i riconoscimenti sportivi con il Premio Impresa e Sport, destinato a società o imprenditori che si sono distinti nel mondo sportivo. Il riconoscimento va a Diana Bracco, presidente e amministratore delegato del Gruppo Bracco.

Altra novità, il Premio sportivo Personaggio dell'Anno 2024 non va a una persona ma a una comunità, quella di Roncadelle nel Bresciano, località celebrata per gli ori olimpici conquistati a Parigi 2024 da tre suoi atleti.

Squadra dell'Anno è l'Atalanta mentre l'Atleta dell'Anno è il super campione di nuoto paralimpico Simone Barlaam. Il premio Realtà Sportive Lombarde va ai tre club calcistici neopromossi: il Como in Serie A, il Mantova in Serie B e l'Alcione Milano, per la prima volta tra i professionisti in C1.

Questi gli altri premi giornalistici, tutti intitolati alla memoria di colleghi che hanno contribuito a far grande la stampa sportiva. Il Premio Gualtiero Zanetti è assegnato a Daniele Sparisci (Corriere della Sera). Il Premio Candido Cannavò va a Elena Pero (Sky Sport). Al femminile anche il Premio Gino Palumbo, assegnato a Sabrina Gandolfi (Rai Sport). Il Premio Edoardo Mangiarotti va a Valter Brambilla, super specialista di atletica, mentre il Premio Lionello Bianchi è assegnato a Giuseppe Pastore, 'tuttologo' di calcio e dei suoi personaggi, collaboratore tra l'altro di Cronache di Spogliatoio e Il Foglio. A Giulia De Maio, giovane esperta di ciclismo (Tuttobiciweb), va il premio Mauro Cortesi, in memoria del giornalista dell'Ansa scomparso 2 anni fa. Infine, al fotografo sportivo Paolo Rodella il Premio Silvano Maggi.



