Dalla Svizzera con Rolex e gioielli non dichiarati, sanzionato

Nel bagaglio aveva, non dichiarati, orologi di valore e gioielli acquistati in Svizzera. L'uomo, cinese, è stato fermato e sanzionato alla frontiera dai funzionari della Sezione operativa territoriale (SOT) di Chiasso e dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso. Viaggiava a bordo di un treno diretto da Zurigo a Milano.

Alla domanda di rito ha risposto che non aveva alcun bagaglio che invece è stato trovato. Vi erano undici orologi e gioielli (13 confezioni, tra anelli, braccialetti e orecchini) di noti marchi del lusso, tra cui Rolex, Omega, Bulgari e Cartier.

Dalla documentazione tutta la merce, del valore di 95.141 euro, è risultata acquistata in territorio elvetico.

Al trasgressore è stata contestata l'irregolare immissione di merce, con un ammontare di diritti dovuti, per dazio e Iva, a 22.474 euro, oltre alla sanzione di 30.000 euro, eventualmente ravvedibile per un quinto.



