Angelica apre 'Il mito delle donne festival' a Milano

Deturpato con insulti ed ingiurie sessiste, il murale dedicato alla partigiana Lia - realizzato in Piazza delle Donne Partigiane a Milano nel 2019 - sarà restaurato dal suo autore, lo street artist Frode, durante 'Il mito delle donne festival', che il 4 ottobre vedrà sul palco Angelica, la cantautrice di Monza che nel 2020 aveva denunciato l'ex Morgan per stalking.

Il cantautore lo scorso 27 settembre è stato ammesso alla giustizia riparativa. Il percorso complementare al processo prevede un incontro per la risoluzione del conflitto tra lui e la cantante, dopo un percorso di lavoro individuale con degli specialisti per Castoldi. Una decisione che non è piaciuta ad Angelica, che in una storia su Instagram ha scritto: "Chi mi ridà indietro questi 5 anni passati in queste condizioni? Questo è il trattamento che si riserva in Italia a chi aspetta giustizia in silenzio".

Oltre ad Angelica, il festival al femminile - in programma dal 4 al 6 ottobre - che mira a coinvolgere le fasce più fragili della comunità milanese, ospiterà per la prima volta a Milano lo spettacolo di Stivalaccio Teatro 'Strighe Maledette', che racconta la storia di quattro donne della Valcamonica che nel 1518 si sono dovute difendere dall'accusa di stregoneria. E ancora i Duperdu, che porteranno sul palco grandi donne reali e fantastiche e la stand up comedy 'Patriarcato mon amour'.

Durante la tre giorni, Frode rinnoverà il murale dedicato alla partigiana Lia, trasformando gli oltraggi in parole come Coraggio, resistenza, cura, libertà, scelte da realtà come la Casa delle Donne Maltrattate di Milano.



