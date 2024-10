Alla Cattolica ChatGpt entra nel piano di studi di Economia

All'Università Cattolica ChatGpt entra nel piano studi di Economia. La facoltà, per l'anno accademico 2024/2025, inserisce nella proposta didattica di Milano due corsi, rivolti agli studenti delle lauree triennali e magistrali, dedicati all'uso dei modelli di intelligenza artificiale sviluppati da OpenAI e applicati alle pratiche economiche e aziendali.

L'iniziativa nasce sulla scia del successo già riscontrato da entrambi i corsi che, avviati in fase sperimentale nel secondo semestre dell'anno accademico 2023/2024, hanno attirato l'interesse di oltre 600 studenti di Economia. "Tale proposta offre l'opportunità di entrare nel vivo di uno strumento tecnologico che si è inserito velocemente nella realtà delle pratiche economiche e aziendali e che richiede una tecnica che sentiamo di dover insegnare alle nostre studentesse e ai nostri studenti, proprio pensando alla loro carriera professionale.

L'obiettivo è fare in modo che in futuro si presentino nel mondo del lavoro preparati a saper prendere decisioni sempre più fondate sulla evidenza e soprattutto ragionate", dichiara la preside della Facoltà di Economia Antonella Occhino.

Secondo Federico Rajola, delegato del Rettore al coordinamento, allo sviluppo e alla programmazione dei sistemi informativi dell'Università e direttore del Centro per l'innovazione e lo sviluppo delle attività didattiche e tecnologiche di Ateneo (ILAB), "la risposta positiva mostrata dagli studenti testimonia l'importanza e l'attualità del tema trattato, nonché la crescente necessità di competenze digitali e di comprensione delle nuove tecnologie nel mondo accademico e professionale".

L'iniziativa si inserisce nel contesto di un più ampio impegno dell'Università verso l'innovazione didattica. Ne è un esempio il progetto Metaversity che, promosso dal Teaching and Learning Lab (TeleLab) e dal Centro Studi e Ricerche di Psicologia della Comunicazione (PsiCom) in collaborazione con Humane Technology Lab (HTLab), intende esplorare le frontiere della didattica digitale integrando i mondi virtuali con l'intelligenza artificiale.



