Lombardia e Fondazione Mondadori insieme per Milano Cortina 2026

"C'è un forte legame ventennale tra Regione Lombardia e la Fondazione Mondadori. Un rapporto di amicizia e di collaborazione che, oggi, raggiunge il suo apice attraverso due importanti eventi dedicati alla lettura e alle dinamiche culturali, inseriti nel contesto della Fiera del Libro di Francoforte e dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, presente questa mattina, presso il Laboratorio Formentini per l'Editoria di Milano, alla conferenza stampa della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, organizzata per presentare le attività per il biennio 2024-2025.

"La cultura - ha aggiunto Caruso - è uno strumento fondamentale di coesione sociale. La collaborazione con la Fondazione Mondadori ci consente di mettere al centro la lettura e la diffusione del libro, elementi chiave per la crescita e lo sviluppo delle nostre politiche culturali a livello regionale ed europeo".

Il primo evento si terrà mercoledì 16 ottobre durante la Buchmesse di Francoforte con l'incontro dal titolo 'Lettura, comunità, sviluppo. Politiche di diffusione e promozione del libro dalla Lombardia alle regioni europee'. Regione Lombardia, insieme alla Fondazione Mondadori, ha invitato i rappresentanti dei 'Quattro Motori d'Europa' - Lombardia, Baden-Württemberg, Rhône-Alpes e Cataluña - a confrontarsi sulle politiche di promozione del libro e della lettura.

Per la seconda iniziativa, programmata nel 2026 in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Regione Lombardia, in collaborazione con la Fondazione Mondadori, l'Istituto Europeo di Design e l'Associazione Italiana Editori, darà vita al progetto 'Alberolibro'. Si tratta di un albero di Natale simbolico che conterrà 2026 libri, sottolineando il ruolo centrale della lettura e della cultura nel tessuto cittadino e regionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA