Fondazione Amplifon porta l'inclusione sociale in Francia

Fondazione Amplifon si espande ancora all'estero e approda anche in Francia. L'ente di beneficenza del gruppo Amplifon inaugura a Parigi le attività di inclusione sociale del progetto 'Ciao!' per mettere in connessione circa 240 anziani ospiti di tre strutture dell'associazione Notre Dame du Bon Secours creando per loro occasioni di intrattenimento e socialità.

Con oltre un secolo di storia alle spalle, Notre Dame du Bon Secours è una associazione benefica che si occupa di assistere oltre 1.000 persone fragili tra anziani a rischio di solitudine o non autosufficienti, persone con disabilità e bambini con problemi neurologici.

"Con questa iniziativa proseguiamo il percorso di internazionalizzazione della nostra Fondazione, in linea con il Dna di Amplifon", afferma Susan Carol Holland, presidente di Fondazione Amplifon. "Siamo molto orgogliosi - prosegue - di favorire l'inclusione sociale delle persone anziane anche in Francia e di consentire ai dipendenti locali del gruppo Amplifon di avere un impatto positivo sulla vita delle persone".

"Abbiamo deciso di avviare il progetto Ciao! in Francia sulla scorta dell'esperienza di successo che abbiamo vissuto prima in Italia, dove in poco più di quattro anni abbiamo coinvolto circa 250 residenze in tutto il paese e poi anche in Portogallo e in Australia, coinvolgendo circa 25.000 anziani", sostiene Maria Cristina Ferradini, consigliera delegata di Fondazione Amplifon.

In Francia Amplifon è il principale network dedicato interamente alla cura dell'udito, con 760 centri audiologici e oltre 1.600 persone. La sede del gruppo in Francia si trova nella città di Parigi.



