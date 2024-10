Edison Energia celebra oltre mille punti vendita in Italia

Edison Energia festeggia oltre mille punti vendita in Italia con un evento a Lecce. Solamente in Puglia sono oltre 130 i negozi Edison a disposizione dei clienti.

La rete commerciale di Edison Energia è diffusa in tutta Italia, con una presenza rilevante nelle regioni del Meridione: un negozio su tre è al Sud, dove si trova anche il 28% dei contratti retail. La Puglia rappresenta un territorio di grande interesse e attenzione per Edison Energia, che nell'ultimo anno ha quasi raddoppiato il numero di contratti in questa regione raggiungendo quota 400.000 unità.

"Siamo orgogliosi di celebrare a Lecce il superamento dei 1.000 negozi, esempio tangibile del nostro radicamento in Puglia e in tutti i territori in cui operiamo. Offriamo a famiglie, professionisti e piccole imprese non solo un'offerta di luce e gas - tutta green per quanto riguarda il mercato libero - ma anche un ampio ventaglio di servizi innovativi, tra cui un'offerta competitiva per il wi-fi", afferma Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

L'amministrazione comunale di Lecce "apprezza l'impegno di Edison per le scelte strategiche a vantaggio non solo dei consumatori ma di tutto il territorio, anche dal punto di vista ambientale", evidenzia Roberto Giordano Anguilla, vicesindaco di Lecce.

Aver scelto Lecce per "celebrare questo evento di rilievo nazionale è motivo di soddisfazione, poiché rappresenta il riconoscimento del valore e delle potenzialità del tessuto economico e sociale della nostra area", afferma Valentino Nicolì, presidente Confindustria Lecce.



