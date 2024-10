Danneggiati 450 metri della pista di Orio, va riasfaltata

E' stimata per le 17 di oggi pomeriggio la riapertura dell'aeroporto di Orio al Serio, chiuso dalle 8 di stamattina quando sono scoppiati 4 pneumatici del carrello posteriore di un aereo proveniente da Barcellona in fase di atterraggio. Lo scoppio degli pneumatici ha provocato danni a 450 metri della pista.

"Il danno ha interessato superficialmente la pavimentazione, che risulta scalfita per una profondità di circa un centimetro - spiegano da Sacbo, la società che gestisce lo scalo -. Per questo è necessario il ripristino della pavimentazione con un intervento urgente affidato a una ditta specializzata".



