Calcio: stampa inglese, futuro Simone Inzaghi sarà allo United

Il futuro di Simone Inzaghi potrebbe essere la Premier League, sulla panchina del Manchester United: secondo la stampa inglese è il tecnico dell'Inter il favorito per la successione dell'attuale manager olandese Erik ten Hag, sempre più a rischio esonero. Dopo una stagione di alti e bassi, conclusasi con l'inattesa conquista della Coppa d'Inghilterra, che ne aveva scongiurato l'esonero, il futuro di ten Hag appare nuovamente più che mai incerto: nell'ultima giornata lo United è stato umiliato all'Old Trafford dal Tottenham, finendo per essere subissato dalle critiche di ex leggende dei Red Devils, oggi opinionisti-tv come Paul Scholes e Rio Ferdinand, così come dai suoi stessi tifosi. Per il momento non sono previsti cambi in corsa, ma la nuova proprietà di Sir Jim Ratcliffe ha fatto sapere che farà una prima valutazione sull'andamento della stagione durante la prossima pausa per le gare internazionali.

E, in caso di foglio di via a ten Hag, secondo il Daily Star, è Inzaghi - dal 2021 sulla panchina nerazzurra - in cima alla lista dei papabili per la guida dei Red Devils. Difficile però che il tecnico italiano decida di lasciare l'Inter a metà stagione, più facile che l'accordo - se arriverà l'offerta - possa concretizzarsi nel corso della prossima estate.



