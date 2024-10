Bracco e De Nora celebrano la storia di Lambrate in un murale

Le aziende storiche del territorio milanese De Nora e Bracco si uniscono per sostenere il progetto "Lambrate sui Muri", che vuole raccontare la storia del quartiere attraverso l'arte e la realizzazione di murales tematici e inaugurano il murale "La Lambrate Storica", realizzato in via Folli 10 da Matilde Arduini e Simone Peracchi di UR Studio.

De Nora vuole "restituire al territorio e alle comunità locali" spiega il presidente Federico De Nora ricordando che il gruppo "ha mantenuto il cuore della propria attività proprio nel quartiere di Lambrate" mentre Diana Bracco, presidente e ceo sottolinea che "da questo sito è partito il successo globale" del suo gruppo.

Il progetto "Lambrate sui Muri" è un'iniziativa di street art che ha l'obiettivo di raccontare la storia dell'area concentrandosi in primis sulle industrie storiche e sulla presenza della ferrovia. L'intento è di creare un trait d'union tra il passato e il presente e di celebrare la storia e la cultura di un quartiere talvolta dimenticato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA